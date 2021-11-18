İzmir'de taksi tarifelerine zam geldi! Açılış 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa yükseldi

Zam yağıyor. Ekmek, simit, benzin, motorin, elektrik derken şimdi de taksi tarifelerine zam geldi. İzmir'de taksimetre açılışı 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa yükseldi.

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İzmir’de taksi tarifelerine zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) geçti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, tarife ayarlamasının hem İzmirliyi hem de taksici esnafını üzmeyecek şekilde yaptıklarını söyledi.

Taksimetre açılışı 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa, indi-bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye, kilometre tarifesi ise 5 TL’den 5.5’TL’ye yükseldi.

“İzmirliyi ve esnafımızı üzmeyecek şekilde fiyat tarifemizi ayarladık”



Yeni taksi tarifesiyle ilgili konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, son olarak 17 ay önce tarife ayarı yaptıklarını ve Esnaf Odaları Birliği ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesine yaptıkları müracaat neticesinde yeni tarife ayarının Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararından çıktığını söyledi.

Yeni tarifenin bu ay içerisinde uygulanacağını belirten Başkan Celil Anık, şunları ekledi:

“Biliyorsunuz mazota yüzde 30’un üzerinde zam geldi. Diğer girdilerimize de zam geldi. İzmirliyi ve esnafımızı üzmeyecek şekilde fiyat tarifemizi ayarladık. Yeni fiyat ayarlamamızda indi-bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye çıktı. Taksimetre açılışı 4.20 kuruştu, 4.50 kuruş oldu. Kilometre ücreti ise 5 TL’den 5.50’ye çıktı. Kilometre ücretini de yakıtımızı kurtaracak ölçüde ayarladık. Doğruyu yaptığımıza inanıyorum, tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yüzde 26 civarında ücretler arttı.”