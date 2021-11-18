BIST 1.718
DOLAR 10,74
EURO 12,20
ALTIN 642,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de taksi tarifelerine zam geldi! Açılış 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa yükseldi

İzmir'de taksi tarifelerine zam geldi! Açılış 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa yükseldi

Zam yağıyor. Ekmek, simit, benzin, motorin, elektrik derken şimdi de taksi tarifelerine zam geldi. İzmir'de taksimetre açılışı 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa yükseldi.

Abone ol

İzmir’de taksi tarifelerine zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) geçti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, tarife ayarlamasının hem İzmirliyi hem de taksici esnafını üzmeyecek şekilde yaptıklarını söyledi.

Taksimetre açılışı 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa, indi-bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye, kilometre tarifesi ise 5 TL’den 5.5’TL’ye yükseldi. 

“İzmirliyi ve esnafımızı üzmeyecek şekilde fiyat tarifemizi ayarladık”

Yeni taksi tarifesiyle ilgili konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, son olarak 17 ay önce tarife ayarı yaptıklarını ve Esnaf Odaları Birliği ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesine yaptıkları müracaat neticesinde yeni tarife ayarının Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararından çıktığını söyledi.

Yeni tarifenin bu ay içerisinde uygulanacağını belirten Başkan Celil Anık, şunları ekledi:

“Biliyorsunuz mazota yüzde 30’un üzerinde zam geldi. Diğer girdilerimize de zam geldi. İzmirliyi ve esnafımızı üzmeyecek şekilde fiyat tarifemizi ayarladık. Yeni fiyat ayarlamamızda indi-bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye çıktı. Taksimetre açılışı 4.20 kuruştu, 4.50 kuruş oldu. Kilometre ücreti ise 5 TL’den 5.50’ye çıktı. Kilometre ücretini de yakıtımızı kurtaracak ölçüde ayarladık. Doğruyu yaptığımıza inanıyorum, tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yüzde 26 civarında ücretler arttı.”

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Çağrı Ekici sosyal medyadan intihar mektubu yayınladı Yusuf Çağrı Ekici kimdir?
Yusuf Çağrı Ekici sosyal medyadan intihar mektubu yayınladı Yusuf Çağrı Ekici kimdir?
AB'de otomobil satışları ekimde sert düştü
AB'de otomobil satışları ekimde sert düştü
İngiliz kriketçiye ırkçılık içerikli mektup yollandı
İngiliz kriketçiye ırkçılık içerikli mektup yollandı
TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında üretim hattı boya tankları yerleştirildi
TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında üretim hattı boya tankları yerleştirildi
Sultan San kimdir kaç yaşında Hasan Can Kaya'nın sevgilisi ne iş yapıyor?
Sultan San kimdir kaç yaşında Hasan Can Kaya'nın sevgilisi ne iş yapıyor?
Fetullah Gülen'in yeğeni: Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın Gülen olması
Fetullah Gülen'in yeğeni: Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın Gülen olması
Nagehan Alçı'dan Fuat Uğur ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama geldi!
Nagehan Alçı'dan Fuat Uğur ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama geldi!
Heybeliada'da asetonla orman yangını çıkaran kişiye hapis
Heybeliada'da asetonla orman yangını çıkaran kişiye hapis
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
AK Parti MKYK'da tartışıldı! Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi?
AK Parti MKYK'da tartışıldı! Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi?