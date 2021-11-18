İrlanda'dan İstanbul'a geldi ölüsü çıktı: Resmen orada kesip öldürdüler
İrlanda’dan İstanbul’a estetik operasyon yaptırmak için gelen 40 yaşındaki Kemal Güneş'in sonu ölümle bitti.
İrlanda’dan bir dizi estetik operasyon yaptırmak için Türkiye’ye gelen 40 yaşındaki 3 çocuk babası Kemal Güneş, saç ekimi, burun estetiği ve yağ aldırmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir merkeze gitti.
Önce saç ekimi yaptırdığı ardından ikinci operasyonda yağ aldırmak ve burnunu yaptırmak istediği belirtilen Güneş bu operasyon sırasında iddiaya göre fenalaşarak hayatını kaybetti.
Merkez çalışanlarının ise ambulansla Güneş'i Şişli’de özel hastaneye gönderdiği belirtildi. Kemal Güneş’in hastaneye ölü olarak gelmesi üzerine polis ekiplerinin Zincirlikuyu’daki merkeze baskın yaptı.
Merkezdeki kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi. İddiaya göre merkezdekiler anestezi doktorunun sorumlu olduğunu belirtirken, doktor ise o gün hastanede bile olmadığını belirtti.