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Muğla'da ucuza sterlin almak istedi! Hayatının hatasını yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da ucuza sterlin almak istedi! Hayatının hatasını yaptı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dolandırıcıların tuzağına düşen şahıs, 30 bin dolar ve 30 bin euro karşılığında 325 bin sterlin almak isterken cebindeki paradan oldu. 686 bin lira eden 30 bin dolar ve 30 bin euro'yu dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Denizli'de yakalanarak Muğla'ya getirildi.

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Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'de yaşayan A.R.Y. isimli şahıs, Almanya'daki kızı aracılığı ile M.U. isimli şahısla tanıştı. A.R.Y., M.U. isimli şahsın tanıdığı bir kişideki 325 bin sterlini kendisinde bulunan 30 bin dolar ve 30 bin euro ile değiştirmek için anlaştı. Şahıslar, A.R.Y. ve M.U. ile birlikte değişimin yapılacağının söylendiği Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesine geldi.

A.R.Y., yanlarına gelen 40 yaşlarındaki erkek şahsa 30 bin dolar ve 30 bin euro'yu verdiğini, şahsın değişim için anlaştıkları sterlini getirmek için paralar ile birlikte yanlarından ayrıldığını ve geri dönmediğini, yarım saat sonra da şüpheli M.U.'nun da yanından ayrıldığını ve onun da geri dönmediğini beyan ederek şikayetçi oldu.


Jandarma ekipleri şüphelileri Denizli'de yakaladı
Menteşe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. M.U. isimli şahsın olaydan iki gün önce Denizli'den araç kiraladığı belirlendi. Şüphelilerin aracı teslim için gelecekleri değerlendirilerek Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordine sonucunda, kiralık aracı teslim için gelen, olayda kendisini Ramazan olarak tanıtan S.T. ve beraberindeki Ş.T. ile S.S. isimli şüpheliler yakalandı. Takibine devam edilen şüpheli M.U. isimli şahıs ise Pamukkale ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Muğla'ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

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