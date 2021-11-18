Edirne'de bir ilk! Mucize bitkinin gramı 50 TL: Taleplere yetişemiyorlar
EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez üretimi yapılan, 'mucize bitki' olarak da adlandırılan safranın hasadı yapıldı.
Türkiye'de ağırlıklı olarak adını verdiği Safranbolu ilçesinde üretilen safran bitkisi, bu yıl Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Edirne'de ilk kez ekilerek üretimi yapıldı.
Enstitünün Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçesinde gerçekleştirilen 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarla Günü' kapsamındaysa safran hasadı yapıldı.
Hasat etkinliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üretici birlikleri temsilcileri, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda üretici katıldı.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, safranın boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığını ve kilogramının 30 ile 60 bin lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.