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Edirne'de bir ilk! Mucize bitkinin gramı 50 TL: Taleplere yetişemiyorlar

Demirören Haber Ajansı
Edirne'de bir ilk! Mucize bitkinin gramı 50 TL: Taleplere yetişemiyorlar

EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez üretimi yapılan, 'mucize bitki' olarak da adlandırılan safranın hasadı yapıldı.

Edirne'de bir ilk! Mucize bitkinin gramı 50 TL: Taleplere yetişemiyorlar

Türkiye'de ağırlıklı olarak adını verdiği Safranbolu ilçesinde üretilen safran bitkisi, bu yıl Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Edirne'de ilk kez ekilerek üretimi yapıldı. 

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Edirne'de bir ilk! Mucize bitkinin gramı 50 TL: Taleplere yetişemiyorlar

Enstitünün Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçesinde gerçekleştirilen 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarla Günü' kapsamındaysa safran hasadı yapıldı.

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Edirne'de bir ilk! Mucize bitkinin gramı 50 TL: Taleplere yetişemiyorlar

Hasat etkinliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üretici birlikleri temsilcileri, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda üretici katıldı.

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Edirne'de bir ilk! Mucize bitkinin gramı 50 TL: Taleplere yetişemiyorlar

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, safranın boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığını ve kilogramının 30 ile 60 bin lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. 

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