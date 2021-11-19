Bülent Arınç: Benim 4,5,6 maaşım yok! Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor

Bülent Arınç'tan tartışma çıkaracak yeni açıklamalar geldi. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırgın olduğunu söyleyen Arınç, ne iş yaptığı sorusuna "Arabuluculuk yapıyorum" dedi ve ekledi: "Çalışmaya mecburum. Benim hanlarım, hamamların yok. Ele güne muhtaç olmayayım. Benim 4, 5, 6 maaşım yok ki. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor."

AK Parti'nin kurucularından olan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, "Kırgınım ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı" dedi. Arınç asıl bombayı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" sözü ve "5,6 yerden maaş alanlar var" iddiaları üzerinden patlattı. Arınç, "Benim 4,5,6 maaşım yok! Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor" ifadelerini kullandı.

Ben hep zaferleri AK Parti'de gördüm

Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki Gör Beni programına katılan Arınç, "Kırgın mısınız" sorusunu, "Kırgınım ve üzgünüm. Sonu böyle olmamalıydı. Ben hep zaferleri AK Parti'de gördüm. Milli Selamet, Fazilet, Refah dönemlerimiz çileli dönemlerimizdi. Dört ellimizle sarılır ve siyaset yapardık. İğne ile kuyu kaza kaza biz sadece iktidar ortağı olabildik. Ancak AK Parti'de bütün kapılar açıldı. Millet gürül gürül AK Parti'ye geldi. Ekonomi müthiş, 6 sıfırı atacak durumdayız... AB sürecinde başarılıyız, istihdam almış başını gitmiş. Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar." diye konuştu.

Bu işin sonu böyle bitmemeliydi

"Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti'nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli. AK Partinin başarılı olmasını isteyeceğim. Bu işin sonu böyle bitmemeli." diyen Arınç, "Bizi biz yapan değerlerimizle, ölçülerimizle biz bunu yapabiliriz. Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir ama biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını, yine en üst noktaya çıkmasını da bileceğiz" dedi.

Kırgınlığım sadece Erdoğan'a değil

"Şahsıma yapılanlardan kırgın ve üzgünüm" diye konuşan Arınç, "Sayın Erdoğan'la sınırlı değil. Bazı gazetelerde bazı yazarlar ve bazı siyasiler şunlar veya bunlar... Beni yok saymaya ve lekelemeye çalıştılar. Beni bu partiden ve Sayın Erdoğan'ın yanından uzaklaştırmaya çalıştılar. Bana iftira attılar. Yalnızlaştırmak istediler, ki Bunu bir ölçüde de başardılar. Ama ben de kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim. Bunların hepsi perişan ama ben milletin kalbinde yer ettim. Türkiye'nin neresine gitsem bana vicdanlısın diyorlar, bu bana yeter" diye konuştu.

Benim 4,5,6 maaşım yok! Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor

Bülent Arınç, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor” sözlerine göndermede bulunarak, “Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum. Çalışmaya mecburum. Benim hanlarım, hamamların yok. Ele güne muhtaç olmayayım. Benim 4, 5, 6 maaşım yok ki. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor” diye konuştu.