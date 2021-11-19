TRT1 Teşkilat dizisinde 'Squid Game' söndermesi! Sapıkça satranç oyununda balyozlu ölüm

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin 23. bölümünün 2. fragmanında çok konuşulacak 'satranç oyunu' sahnelerine yer verildi. Mültecilerin, sözde yardım toplanması için düzenlenen bir gecede, satranç oyunu hamlelerine göre balyozla öldürülmeleri Squid Game'deki oyunlara benzetildi. İşte nefes kesen o sahne...

TRT1'de yayınlandığı ilk günden bu yana çok izlenen Teşkilat dizisi yine çok konuşulacak bir bölümle geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu olan Teşkilat dizisinin 23. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda mültecilerin, satranç tahtasını andıran damalı bir platform üzerinde, zenginlerin oynadığı satranç hamlelerine göre yer değiştirdiği ve oyun dışı kalan piyonların tek tek balyozla öldürüldüğü sahneler 'Squid Game'e benzetildi.



Teşkilat'ın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Kan donduran satranç oyunu

Satranç sahnesinde piyonların oyun dışı kaldıklarında vahşice öldürülmesi ünü tüm dünyaya yayılan Netflix dizisi Squid Game'e benzetildi.







Teşkilat dizisinin 23. bölümünde neler olacak?

Zehra ve Serdar kılık değiştirerek çok gizli bir yapılanmanın içine sızıyor.

İnsanların piyon olarak kullanıldığı ve balyozla öldürüldüğü satranç oyununu gören ikili büyük şok yaşarken dizideki bu sahne Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisine benzetildi.





Dizinin yeni bölümünde kılık değiştiren Zehra ve Serdar, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızıyor.

Özel partide ise insanlar piyon olarak kullanılarak satranç oynanıyor. Yenilen piyon ise canice öldürülüyor.

Dizideki bu sahneler ise Netflix'te yayınlanan ve dünya çapında geniş yankı uyandıran Squid Game dizisine benzetildi.













Teşkilat'ın son bölümünde neler oldu?

Teşkilat 22. son bölüm final sahnesinde Yıldırım'ın kaçırdığı Zehra'nın kızı Yağmur'u Serdar kurtarmayı başardı. Kızına karşılık hayatını ortaya koyan Zehra'yı ise içtiği zehrin etkisinden yine Serdar kurtardı. Anne ve kız ise aylar sonra ilk defa buluştu. Serdar ise bu sahne karşısında gözyaşlarına boğuldu.



