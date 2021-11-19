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OTOMOBİL

TOGG son durumu video ile paylaştı geri sayım devam ediyor

TOGG'un Gemlik'teki fabrikası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Mayıs ayında bitmesi tamamlanan tesislere ilişkin son durumu TOGG, sosyal medya hesabından video ile paylaştı.

TOGG'un Gemlik'teki fabrika inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran TOGG, video yayınladı.

Videoda inşaatla ilgili son gelişmeler ve aşamalar aktarıldı.

Açıklamada "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı." ifadelerine yer verildi.

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