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Bu kez kavga değil! Antalya'da otobüste görenleri şaşırtan anlar

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da seyir halindeki bir halk otobüsüne yolcu olarak binen iki kişi maskelerini indirip, darbuka çalarak şarkı söyledi.

Dün akşam saatlerinde halk otobüsüne binen iki kişi, maskelerini indirip darbukalı eğlence düzenledi. Kişilerden biri darbuka çalarken, diğeri ise ona eşlik ederek şarkı söyledi. Şarkıdan şarkıya geçiş yapan kişilerin maskesini düzgün takmadığı görülürken, otobüse binen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. O anlar, yolculuk eden diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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