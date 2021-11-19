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Biden'ın sağlık danışmanı Fauci açıkladı! 6 aylık bebeklere aşılama başlıyor

Biden'ın sağlık danışmanı Fauci açıkladı! 6 aylık bebeklere aşılama başlıyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, gelecek yılın başlarında, ülkedeki 6 aylık ile beş arasındaki çocukların aşılanmaya başlanabileceğini söyledi.

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, çok yakında bebeklerin ve küçük çocukların da corona virüs aşısı olabileceğini açıkladı. Dünyanın pek çok ülkesinde Delta varyantı vakalarının artmasının ardından 12 yaş ve üzeri çocuklar aşılamaya başladı. Türkiye’de ise okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındı.

Insider'a konuşan Fauci, "Umarım oldukça kısa bir süre içinde, muhtemelen 2022’nin ilk çeyreğinde aşılar 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklarda uygulanabilir. Ancak, bunu garanti edemem, önce klinik deneylerin sonuçlanması gerekli” dedi.

Biontech yarışı önde götürüyor

Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech , bebekleri ve küçük çocukları aşılama yarışında öncü görünüyor, çünkü pediatrik aşı denemeleri halihazırda devam ediyor. 

Moderna ve Johnson & Johnson da Covid-19 aşılarını küçük çocuklarda denemeyi planlıyor. Ancak, Moderna hala 6 ay ila 6 yaş grubundaki çocuklar için gönüllü toplama aşamasındayken,, J&J bazı düzenleyici gecikmeler yaşadı ve hala aşısını 12-17 yaşındakilerde test ediyor.

Ayrıca, bu yılın başında Pfizer, 6 ay ila 2 yaş grubundaki çocuklar için geliştirdiği aşıyı, Kasım ayı sonuna kadar ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunulabileceğini açıkladı. Fakat şirket, 5 yaşın altındaki çocuklar için FDA'ya henüz herhangi bir klinik deney verisi sunmadı. 

Öte yandan uzmanlar, bir noktada Covid-19 aşılarının  muhtemelen altı aylık ve hatta daha küçük olan tüm çocuklara önerileceğini düşünüyor. . Aşılı annelerin göbek bağları ve anne sütü üzerine yapılan araştırmalar, bu annelerden doğan bebeklerin yaşamlarının ilk birkaç ayında Covid-19’a karşı bir miktar korumaya sahip olduğunu gösterdi.

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