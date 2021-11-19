Bakan Bekir Pakdemirli'den destek ödemesi müjdesi: Hesaplara aktarılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 107 milyon 557 bin TL destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi.

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Bakan Pakdemirli, "107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 842 bin TL, Toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun." dedi.

Ayrıntılar gelecek...