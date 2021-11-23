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Erol Bulut'tan hakeme tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

Erol Bulut'tan hakeme tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.

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Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayacağını belirtti.

"Bugün özellikle soru almayacağım." diyen Bulut, "Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. Beşinci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart tepkisi

Maçın 4. dakikasında Gaziantep FK, Vitor Hugo'nun Dicko'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart bekledi. VAR ile görüşen Suat Arslanboğa, devam kararı verdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Twitter hesabından, "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi." paylaşımıyla kararı eleştirdi.

Maçın sonunda Dicko, "Takım olarak iyi işler yaptık ama bunlardan öte hakem kararlarını konuşmak gerek. 5. dakikadaki pozisyonda kırmızı kart çıkmalıydı, faul bile verilmedi. İlk yarının sonunda penaltı olmalıydı, 10 saniye sonrasında gol yedik. Neden böyle olduğunu açıkçası sorguluyorum." ifadelerini kullandı.

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