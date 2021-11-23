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Çaykur soğuk çay pazarında 14,2 milyon zarar etti

Çaykur soğuk çay pazarında 14,2 milyon zarar etti

Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra 4 yıl zarar eden ÇAYKUR, istediği pazar payına ulaşamadığı soğuk çayda 2020 yılında 14,2 milyon TL zarar etti.

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ÇAYKUR, ilki 7 Nisan 2014, sonuncusu ise 23 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen istisna kapsamındaki toplam 40 soğuk çay alımının 40’ını da Kristal Kola’dan yaptı.

352 milyon 623 bin TL soğuk çay alımı

İdareye büyük borç yükü getiren 2014-2019 döneminde soğuk çay satın alımlarının tamamı için Kristal Kola tercih edildi. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 40 sözleşmenin bedeli ise ihale kayıtlarına, 352 milyon 623 bin TL olarak yansıdı.

ÇAYKUR’un 2019 yılı dönemi sonu itibarıyla ticari borçları 14 milyon 451 bin TL oldu. İdarenin 2020 yılındaki toplam ticari borcu ise kayıtlara, 22 milyon 823 bin TL olarak geçti. 2019 yılındaki ticari borçların 13,9 milyon TL’si DİDİ isimli soğuk çay için yapılan satın almalardan kaynaklandı, 2020 yılındaki DİDİ borçları da 14,2 milyon TL'ye ulaştı.

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