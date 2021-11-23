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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Whatsapp'ta yenilik Facebook ve Instagram'daki özellik geliyor

Whatsapp'ta yenilik Facebook ve Instagram'daki özellik geliyor

WhatsApp'ta Facebook ve Instagram’da da olan mesajlara tepki verme özelliği geliyor.

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yeni bir özelliğini devreye sokmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan uygulamanın Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemesiyle ‘mesajlara tepki verme’ gibi birçok yeni özellik WhatsApp’a geliyor.

Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta Facebook ve Instagram’da da olan mesajlara tepki verme özelliği geliyor. Meta çatısı alında bulunan WhatsApp’a gelen güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil. Kullanıcılar artık bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesajı beğenebilecek.

Kişiye göre son görülme

Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek.  Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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