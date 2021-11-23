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Hindistan kalaşnikof üretecek

Hindistan kalaşnikof üretecek

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, AK-203 model otomatik tüfeklerin Hindistan’da üretilmesine yönelik anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanasının planlandığını bildirdi.

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Kalaşnikof’tan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan’da kalaşnikof tüfeklerin üretilmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtildi.

Söz konusu anlaşmaya yönelik Rusya ve Hindistan’dan uzmanların yoğun çaba sarf ettiklerine işaret edilen açıklamada, “AK-203 model otomatik tüfeklerin Hindistan’da üretilmesine yönelik anlaşmanın 2021 sonuna kadar imzalanması planlanıyor. Eğer anlaşma imzalanırsa, AK-203’lerin üretimine 2022 başında başlanabilir.” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan’da AK-203 üretilmesine yönelik anlaşmayı 2019’da duyurmuştu.

İki ülke tarafından kurulacak ortak şirkette Rus şirketlerinin payı yüzde 49,5, Hindistan ise yüzde 50,5 paya sahip olacak.

Rus basınında çıkan haberlerde, söz konusu anlaşmanın yaklaşık 600 milyon dolar değere sahip olacağı öne sürülüyor.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına da başlandığını bildirmişti.

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