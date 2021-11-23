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Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Kremlin Sözcüsü konuştu

Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Kremlin Sözcüsü konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmayı planlamadığını söyledi.

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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı "işgal etmeye" yönelik hazırlıklar yaptığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.

ABD ve Ukrayna basınında, Rusya’nın saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaların yer aldığına işaret eden Peskov, "Biz ise Ukrayna’nın saldırı hazırlığında olduğunu söylüyoruz. Bu, doğru anlaşılması ve yorumlanması gereken ince bir ayrımdır." dedi.

Peskov, Rusya’nın herhangi birine saldırmaya yönelik bir plan hazırlamadığını savunarak, "Rusya'nın kimseye saldırmayacağını ve saldırgan planları olmadığını defalarca dile getirdik. Aksini iddia etmek ve ülkemizdeki Rus askerlerinin manevralarını bu tür planlarla ilişkilendirmek son derece yanlıştır." diye konuştu.

Ukrayna’nın Donbas’a yönelik adımlarından ötürü ise endişe duyduklarını anlatan Peskov, "Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme sağlanamaması, Avrupa'daki gergin durumu körüklemektedir." ifadelerini kullandı.

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