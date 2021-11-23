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AİHM KHK'li 427 hakim ve savcı için hak ihlali kararı verdi

AİHM KHK'li 427 hakim ve savcı için hak ihlali kararı verdi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan 427 hakim ve savcının başvurusunu değerlendiren AİHM, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine karar vererek 5 biner lira tazminat ödenmesine hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) görevden uzaklaştırılan 427 hakim ve savcının başvurusunu karara bağladı. 

Mahkeme, tutuklu bulundukları sırada hakim ve savcı olan başvuranların ilk tutukluluk hallerinin hukuka aykırı olduğuna ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkını kapsayan 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının ihlal edildiğine oybirliği ile karar verdi.

Karar kapsamında 427 davacıya 5 biner euro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi. Türkiye, davacılara toplam 2 milyon 135 bin euro tazminat ödeyecek.

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