Enver Altaylı Mustafa Özcan ve CIA ajanı aynı karede

FETÖ üyeliği ile casusluk suçundan yargılandığı davada 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın, örgütün 2. adamı olan ve Türkiye imamı firari Mustafa Özcan, eski CIA ajanı Ruzi Nazar ile bazı istihbaratçılarla çektirdiği fotoğraflar bilirkişi raporunda yer aldı.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eski MİT'çi Enver Altaylı'ya 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'Örgüt üyeliği' suçundan ise 10 yıl hapis cezası verilmişti. Altaylı'nın yargılama sırasında evinden elde edilen dijital dökümanlara ilişkin rapor mahkemeye sunulmuştu. Raporda, Altaylı'nın, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e 'Muhterem efendim' hitabıyla yazdığı mektup, bazı FETÖ üyeleriyle haberleşme kayıtları ile incelemelerde elde edilen çeşitli veriler mahkemeye delil olarak sunulmuştu. Altaylı bu raporu kabul etmemiş, cep telefonları ile bilgisayarlarının imajlarını alınması sırasında evde kimsenin bulunmadığını, raporda yer alan verilerde ekleme çıkarma yapıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine mahkeme, dijital verilerde elde edilen delillerde oynama olup olmadığının tespiti için, bilirkişi raporu talep etmişti.

CIA'in Türk ajanı Ruzi Nazar ile fotoğraf

Dosyaya gönderilen bilirkişi raporunda Enver Altaylı'nın CIA'in Türk ajanı olarak da bilinen Özbek Asıllı Ruzi Nazar ile çekilmiş birçok fotoğrafı olduğu ortaya çıktı. Savunması sırasında Nazar ile ilişkisini kabul eden Altaylı, bütün ömrünü Rus yayılmacılığına karşı mücadele ile geçirdiğini söylediği Nazar'ın Türk dostu olduğunu ifade etmişti.

Altaylı'nın Türk karşıtı olarak bilenen Alman Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth ile çekilmiş fotoğrafı da olduğu tespit edildi. Altaylı'ın birlikte fotoğrafları bulunan diğer isim ise ABD'li eski istihbaratçı Dane Clarridge olduğu belirlendi.

Altaylı'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'na mektup

Raporda yer alan dokümanlarda Altaylı ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı. Mahkemeye delil olarak sunulan belgelerde Altaylı'nın Flynn'e yazdığı bir mektup olduğu belirlendi. Altaylı mektubunda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar var' diyerek, "Türk ordusunda 364 general ve amiral vardır.

Darbe teşebbüsünde bunların yarıya yakını yer almıştır. Bundan darbeyi onaylıyorum anlamı çıkmasın. Ancak burada bir oyun ve komplo olduğu kanaatindeyim. Erdoğan hükümeti darbeyi dini bir akıma mensup subayların organize ettiği ve bu dini cemaatin arkasında Washington'ın olduğu imajını yerleştirmeye çalışıyor. Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar vardır. Bunların büyük çoğunluğu Doğu Perinçek isimli bir eski komünistin kontrolünde" ifadelerini kullandı.

Nişan fotoğrafı

FETÖ'nün 2. adamı olarak görülen ve Türkiye imamı Mustafa Özcan'la da fotoğrafı bulunan Altaylı mahkemede firari Mustafa Özcan ile 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel'in danışmanlığını yaparken tanıştığını, Özcan ile hiçbir zaman görüşme talebinin olmadığını öne sürmüştü. Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz'ın kızını istemeye birlikte geldiklerini söylemişti. Bilirkişi raporunda bulunan fotoğrafta Altaylı ile Özcan'ın, nişan kurdelesini birlikte kestikleri kare yer aldı.