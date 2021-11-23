Dolar ve altın fırladı! İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu cevapladı: Bu fiyattan altın ve dolar alınır mı?

Dolar 12.40 lirayı gram altın ise 714 lirayı gördü. Vatandaş ve yatırımcı bu fiyatlardan altın ve dolar alınıp alınmayacağı ya da bu fiyatlardan elindeki dolar ve altını satmasının akıllıca olup olmadığını araştırıyor. Teknik analist Tunç Şatıroğlu ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten flaş tavsiyeler geldi...

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Dolar yükselirken uzmanlardan da üst üste uyarılar ve tahminler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamasını "Yangının üzerine benzin dökme" olarak yorumlayan teknik analist Tunç Şatıroğlu, "Dünkü açılamalarla yangına benzin döküldü, Lütfi Elvan belirsizliği sürüyor. İllaki bir düzeltme gelecek ancak çok çok yukarılardan şu an veremeyeceğim bir seviyeden gelecek. Elinde dolar olan varsa tutsun" uyarısı yaptı.

Tunç Şatıroğlu: Dolar mı alayım, gram altın mı?

Tunç Şatıroğlu, Twitter hesabından " 'TL'de kaldım dolar alayım mı, gram altın alayım mı' diye soranlara içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi ortam nedeniyle 'alın, şu kadar olur' diyemiyorum. Elinizde varsa satmayın bekleyin diyebiliyorum. Perşembe günü vermiş olduğum 12,90 hedefine yüzde 6'dan daha az kaldığını biliyorum ama yeni hedef veremiyorum.

'Yazık oldu' diyen İslam Memiş geri çekilme bekliyor...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise "TL’nin değer kaybı yüzde 59 çok yazık oldu" dedi. Memiş, "Bu hafta veya önümüzdeki hafta başından itibaren hızlı bir geri çekilme süreci bekliyorum. Bunu bugüne kadar “Satmayı Sevmem” diye düşünen biri olarak söylüyorum" tahmininde bulundu.

Gümüşün gram fiyatının 9,64 liraya yükseldiğini hatırlatan İslam Memiş, "10-11 lira için bu yıl bir öngörüm vardı. İnananlara ve sabredenlere selam olsun. Az kaldı" dedi.