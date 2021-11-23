Sivas'ın kültürel değerleri geleneksel el sanatlarıyla yaşatılıyor

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, AA muhabirine, olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri, geleneksel sanatları araştıran, özüne uygun geliştiren, arşivleyen, gelecek nesillere aktarmaya çalışan, ulusal ve uluslararası boyutta tanıtım faaliyetleri yapan çok özel kurumlar olduğunu söyledi. Şenlen, "Türkiye'de 24 olgunlaşma enstitüsü var, biri de Sivas'ta. Bakanlığımız tarafından Erzincan ve Yozgat da bize dahil edildi. Böylece 3 ilin kültürel değerlerini araştırma, arşivleme ve yayın hazırlama gibi çok önemli bir misyonu yüklenmiş durumdayız." dedi.