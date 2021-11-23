Sivas'ın kültürel değerleri geleneksel el sanatlarıyla yaşatılıyor
Sivas Olgunlaşma Enstitüsünün atölyelerinde usta öğreticilerin geleneksel el sanatlarıyla yaptığı kitre bebek, çanta, başlık, yastık, örtü, takı, çeşitli süs eşyaları, yöresel kilim ve kıyafetler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyor.
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde usta öğreticiler tarafından geleneksel el sanatları kullanılarak binbir emekle hazırlanan çeşitli ürünlerle kentin yüzlerce yıllık yaşam kültürü geleceğe taşınıyor.
Kentte 3 yıl önce Türk kültürünü yaşatmak, geçmişten geleceğe köprü kurmak, yörenin tarihi ve kültürel zenginlikleri dünyaya en doğru şekilde tanıtacak yeterli bilgi ve beceriye sahip girişimci, nitelikli, yenilikçi bireyler yetiştirmek amacıyla olgunlaşma enstitüsü kuruldu.
Enstitünün atölyelerinde usta öğreticiler tarafından geleneksel el sanatları kullanılarak kitre bebek, çanta, başlık, yastık, örtü, takı, çeşitli süs eşyaları, yöresel kilim ve kıyafetler üretiliyor. Bu ürünlerin üzerine Sivas'ın yüzlerce yıllık kültürünü anlatan motifler işleniyor.
Enstitüde hünerlerini sergileyen usta eller, naat, hat, kat'i, tezhip ve ebru sanatını yaşatan eserler de ortaya koyuyor.
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, AA muhabirine, olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri, geleneksel sanatları araştıran, özüne uygun geliştiren, arşivleyen, gelecek nesillere aktarmaya çalışan, ulusal ve uluslararası boyutta tanıtım faaliyetleri yapan çok özel kurumlar olduğunu söyledi. Şenlen, "Türkiye'de 24 olgunlaşma enstitüsü var, biri de Sivas'ta. Bakanlığımız tarafından Erzincan ve Yozgat da bize dahil edildi. Böylece 3 ilin kültürel değerlerini araştırma, arşivleme ve yayın hazırlama gibi çok önemli bir misyonu yüklenmiş durumdayız." dedi.