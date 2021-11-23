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Yunan bakan Ayasofya'yı hala hazmedemedi! Bahreynli mevkidaşı teselli etti

Yunan bakan Ayasofya'yı hala hazmedemedi! Bahreynli mevkidaşı teselli etti

Yunan Bakan Dendias, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Dendias, Ayasofya konusunda aynı düşündüklerini dile getirdi

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bahreny'e resmi ziyaret düzenledi. Dendias, üç gün sürecek ziyareti kapsamında, başkent Manama'da Bahreyni mevkidaşı Abdullatif bin Raşid Al Zayani ile bir araya geldi. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsızlık duyan Dendias, burada yaptığı açıklamada, "Bahreyn, uluslararası kuruluşlarda her zaman yanımızda olan, BM Güvenlik Konseyi adaylığımızı destekleyen, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini kınayan bir ülkedir." dedi.

Kathimeri'nin haberine göre, Yunanistan ve Bahreyn'in pozisyonlarının özellikle uluslararası deniz hukuku açısından aynı noktada buluştuğunu belirten Dendias, Al Zayani ile Bahreyn'den Yunanistan'a ve tam tersi olarak ekonomik iş birliği ve yatırım koridorlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.


Mutabakat zaptı imzaladı
Nikos Dendias ve Abdullatif bin Raşid Al Zayani, görüşmeleri sırasında, siyasi istişareler konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Yunan diplomatik kaynaklarına göre, Bahreyn, adaların hakları konusunda Atina yönetiminin yaklaşımına benzer pozisyonları destekliyor. Öte yandan Manama yönetimi, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmaya ilişkin İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanmasında da önemli bir rol oynadı.

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