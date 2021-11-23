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Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğalgazı çok tüketene zamlı fatura gidecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğalgazı çok tüketene zamlı fatura gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağını söyledi. Benzer uygulamanın doğal gaz için de yapılacağını ifade etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji tüketiminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi seviyelere ulaştığını, elektrik talebinin ise ekonomik büyümeyle paralel şekilde bu yıl yüzde 8 artış göstereceğini söyledi. Küresel piyasalarda özellikle Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının ciddi oranda arttığını anımsatan Dönmez, şu bilgileri paylaştı: 

127 milyar dolar destekleme yaptık

"Yılbaşına göre spot elektrik piyasalarında fiyatlar 3 kata yakın arttı. Ülkemizde de bu oranda olmamakla birlikte bazı artışları gözlemledik. Özellikle hane halkına bunun büyük kısmını yansıtmayarak bir koruma yapmış olduk. Doğal gaz, elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'yi dikkate aldığımızda yaklaşık 127 milyar dolarlık destekleme yapıldı."

Kişi başına 1500 dolar destekleme

"Neredeyse kişi başı 1500 lira gibi bir destekten bahsediyoruz. Tabii vatandaşlarımız faturalarında bu destekleme tutarını görmüyor çünkü onu arz tarafında özellikle kamu kurumları eliyle yönetmeye çalışıyoruz. Son çeyrek itibarıyla doğal gazda fiyatın neredeyse 4'te 1'i faturalara yansıyor, elektrikte de yarı yarıya seviyesinde." 

Kademeli tarife Meclis gündeminde

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarifenin şu anda meclis gündeminde olduğunu ve komisyonda müzakere edileceğini söyledi. Bu uygulamanın halihazırda su faturalarında birçok belediye tarafından uygulandığını belirten Dönmez, "Bu uygulama, elektriği verimli kullanmaya teşvik edecek. Benzer uygulamayı doğal gaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Henüz takvim netleşmedi, kanunun çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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