Öğretmenler günü hediyesi yasak mı MEB okullara yazı gönderdi

Yolumuza bilgi birikimleri ile ışık tutan öğretmenlerin en özel günlerinden olan 24 Kasım Öğretmenler günü yarın. Bu özel gün için öğretmenine hediye almak isteyen öğrenci ve velilerin kafasını karıştıran hediye açıklaması MEB'den geldi. MEB, okulları ve öğretmenler, hediye almamaları konusunda uyardı. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hediye alınacak mı?

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Yarın yani 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanacak. Bilgileri, birikimleri ve şefkatleri ile bize her zaman yol gösteren, yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimizin günü 24 Kasım... yaklaşık 2 yıldır öğretmenlerinden ayrı kalan öğrenciler bu 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü yüz yüze sınıflarından çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlayacak. Peki 24 Kasım'da öğretmenlere hediye almak yasak mı, öğretmenlere hediye alınacak mı?

MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi sınıfta bulunan bazı ailelerin velileri tarafından diğer öğrencilerin ailelerinden para toplayarak yapılan hediye alma yarışının önüne geçmek için düğmeye bastı.

Sembolik hediye dışında hediye kabul etmek yasak: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapılan bu uygulamanın maddi durumu olmayan aileleri zora düşürdüğünü bildirerek öğretmenler hediye alma konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Bakanlık, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne resmî yazı yazarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.