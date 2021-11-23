Dolar ve Euro son durumuna Gürgen Öz eleştirisi: Türkiye'de bir dürüm 50 lira

'Dolar ve Euro kaç TL oldu' sorusu son dakika haberleriyle gündemin bir numaralı merak konusu haline geldi Dolar 12 TL bandında ve Euro kuru da 14 TL bandında seyrederken sosyal medyada yükselen tepkilerden biri de ünlü oyuncu ve komedyen Gürgen Öz'den geldi.

Dolar ve Euro kuru son dakika kur dalgalanmaları ile yeni rekorla güne başladı. Dolar yeni güne 11.42 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12.10 liranın üzerine yükseldi. Euro da ilk kez 14 liranın üzerine tırmandı. Dolar ve Euro kurundaki bu yükseliş sosyal medyaya da tepki olarak yansıdı. Ünlü komedyen ve oyuncu Gürgen Öz, Türkiye'de fiyatların yurtdışıyla yarıştığını, ülkemizde yeme içmenin neredeyse yurtdışındaki rakamlarla eş değer olduğunu ifade etti.

Gürgen Öz'den Dolar ve Euro kuruna 'dürüm' örneği

İronik videolarıyla tanınan oyuncu Gürgen Öz, yükselen Dolar ve Euro kuruna değişik bir bakış açısı getirerek, ülkemizdeki hayat pahalılığına 'dürüm' ve 'kahve' örneğiyle dikkat çekti.





Öz, eşinin yabancı olduğuna dikkat çekerek, Hristiyanların önemli dini bayramlarından Christmas döneminin yaklaşmasıyla yurtdışına gitme planları olduğunu, Dolar ve Euro bu kurda iken tatilde yeme-içme masraflarının ağır olacağını düşündüğünü ifade etti ve sonrasında ülkemizde de bir kahvenin bir mekanda 30 TL olduğuna, bir dürümün 40-50 TL olduğunu ifade ederek 'içinin rahatladığını' , Türkiye'nin 'Avrupa standartları'nda olduğunu söyledi.





Öz'ün videosu sosyal medyada viral oldu. İşte sosyal medyada Öz'ün ironik videosuna gelen yorumlardan bazıları:

- Ağlanacak halimize gülüyoruz artık

-Neyse ki dolarla almıyoruz maaşı

- Çok teselli oldum şimdi

-Avrupa standartlarında yaşıyoruz doğru

-Adam her konuştuğunda dolar çıkıyor, bile bile aynı tarz açıklamalar yapıyor... Bilerek diyeceğim şimdi neyse