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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan INTERPOL mesajında FETÖ çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı’na video mesaj gönderdi. Erdoğan konuşmasında FETÖ iadesi konusuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

(İNTERPOL’den) Bilhassa FETÖ’cu firarilerle bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz.

Bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan İNTERPOL’e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. İNTERPOL’un üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir.

Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemeli.

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