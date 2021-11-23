'Dolar isterse 20 lira olsun soğan ekmek yeriz' dedi Twitter yıkıldı! Sultanbeyli'de ilginç sokak röportajı

İSTANBUL'un Sultanbeyli ilçesinde yapılan bir sokak röportajında vatandaşların dolar kurunun yükselişiyle ilgili görüşleri Twitter'da gündem oldu.

Kasım ayının son haftasında Dolar/TL ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından akşam 19:25'den sonra 11,47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Doların 12 lirayı aştı, euro 13.50 liranın üzerine çıktı.



Medyascope tarafından İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yapılan sokak röportajında vatandaşların dolarla ilgili görüşleri sosyal medyada olay oldu. Doların yükselişiyle ilgili değerlendirmede bulunan bir vatandaş "Dolar isterse 30 lira olsun, biz vatanımızı terk etmeyiz, öyle bir şey söz konusu değil. Dolarla ticaret yapanlar, kalpazanlar, faizciler onlar düşünsün. Bizim ekmeğimiz kaynıyor. Biz kuru ekmek, soğanla geçiniriz. Sıkıntı yok." dedi. Başka bir vatandaş ise "Dolar 20 lira olsun kimin umurunda, soğan ekmek yeriz." ifadelerini kullandı.



"Alttan siyasetçiler yaptırıyor bunu"

"Devalüasyon şuan çok kötü durumda gidiyor. Bu 15 Temmuz'a benzer. 15 Temmuz'da yaptıklarının aynısını şimdi kurda yapıyorlar. Devalüasyonu yükseltiyorlar, Türkiye'nin ekonomisini öldürmeye çalışıyorlar. 1 kilo şeker 5 liraysa şimdi oldu 10 lira. Cumhurbaşkanı mı desin bunu niye artırıyorsun? Vatandaş kendi yapıyor bunu. Alttan siyasetçiler yaptırıyor bunu. Kuru da yükselten onlar." dedi.