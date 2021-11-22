BIST 1.752
DOLAR 11,26
EURO 12,69
ALTIN 656,29
YEREL

İstanbul'da küçük kız metrelerce sürüklendi! Feci kaza kamerada

İSTANBUL Ümraniye’de hurda yüklü kamyonet, karşıdan karşıya geçmek isteyen küçük kıza çarptı. Kazada, yaralanan küçük kız metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UN 9091 plakalı hurda yüklü kamyonet karşıya geçmek isteyen küçük kıza çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kız metrelerce sürüklenerek aracın altında kaldı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ambulans itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kamyonun altından kalan küçük kız çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına darbe alan kıza ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kamyonetin çocuğa çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kastamonu'da görenler şaştı kaldı! Kediler tabutun başından ayrılmadı
Kastamonu'da görenler şaştı kaldı! Kediler tabutun başından ayrılmadı
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
ABD'de bir araç kutlama yapan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü 40'tan fazla yaralı o anlar kamerada
ABD'de bir araç kutlama yapan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü 40'tan fazla yaralı o anlar kamerada
Erzurum'da kahvehanede oturanlar depreme böyle yakalandı
Erzurum'da kahvehanede oturanlar depreme böyle yakalandı
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Müslüme'nin belden aşağısı çıplaktı! Müslüme'yi bulan Ayşe Bacak Müge Anlı'ya konuştu
Müslüme'nin belden aşağısı çıplaktı! Müslüme'yi bulan Ayşe Bacak Müge Anlı'ya konuştu
Twitter onu konuşuyor! Piyano çalan inşaat ustası izleyenleri şaşkına çevirdi: TV'de izlediğimde...
Twitter onu konuşuyor! Piyano çalan inşaat ustası izleyenleri şaşkına çevirdi: TV'de izlediğimde...
C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir aman dikkat!
C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir aman dikkat!
Metin Külünk "5 saatte Atina'dayız" dedi! Ahmet Hakan 'Şam'ı hatırlatıp 'sus' dedi
Metin Külünk "5 saatte Atina'dayız" dedi! Ahmet Hakan 'Şam'ı hatırlatıp 'sus' dedi
İstanbul'da yolda yürürken bir anda kan kusarak öldü! İnsanların duyarsızlığı pes dedirtti
İstanbul'da yolda yürürken bir anda kan kusarak öldü! İnsanların duyarsızlığı pes dedirtti