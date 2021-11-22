BIST 1.752
DOLAR 11,26
EURO 12,69
ALTIN 656,29
YEREL

Kastamonu'da görenler şaştı kaldı! Kediler tabutun başından ayrılmadı

KASTAMONU’nun Daday ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki hayvanseverin, küçükken sahiplendiği "Duman" ve "Pamuk" isimli kedileri, tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tabutun yanındaki kedileri gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 84 yaşındaki hayvansever Nezihe Hekimoğlu, hayatını kaybetti. Hekimoğlu’nun cenazesi, evinden helallik alınması sonrası Daday Merkez Kolukaraoğlu Camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası Nezihe Hekimoğlu’nun cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Hekimoğlu’nun cenaze namazının kılınmak istendiği sırada ise ilginç bir olay yaşandı. Hekimoğlu'nun beslediği kedileri "Duman" ve "Pamuk", cenaze namazı sırasında tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Hekimoğlu'nun yavruyken sahiplendiği kedilerinin, tabutunun başından ayrılmadığını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'de bir araç kutlama yapan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü 40'tan fazla yaralı o anlar kamerada
ABD'de bir araç kutlama yapan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü 40'tan fazla yaralı o anlar kamerada
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Batman’da hırsızın rahat tavırları pes dedirtti
Batman’da hırsızın rahat tavırları pes dedirtti
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da market reyonunda görenleri şok eden görüntü! Büyük tepki çekti
İstanbul'da market reyonunda görenleri şok eden görüntü! Büyük tepki çekti
Twitter onu konuşuyor! Piyano çalan inşaat ustası izleyenleri şaşkına çevirdi: TV'de izlediğimde...
Twitter onu konuşuyor! Piyano çalan inşaat ustası izleyenleri şaşkına çevirdi: TV'de izlediğimde...
C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir aman dikkat!
C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir aman dikkat!
Metin Külünk "5 saatte Atina'dayız" dedi! Ahmet Hakan 'Şam'ı hatırlatıp 'sus' dedi
Metin Külünk "5 saatte Atina'dayız" dedi! Ahmet Hakan 'Şam'ı hatırlatıp 'sus' dedi
İstanbul'da yolda yürürken bir anda kan kusarak öldü! İnsanların duyarsızlığı pes dedirtti
İstanbul'da yolda yürürken bir anda kan kusarak öldü! İnsanların duyarsızlığı pes dedirtti
Fenerbahçe son dakikada attı GS TV sunucularının yıkıldığı anlar
Fenerbahçe son dakikada attı GS TV sunucularının yıkıldığı anlar