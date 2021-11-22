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Erzurum'da kahvehanede oturanlar depreme böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depreme vatandaşlar, kahvehanede otururken yakalandı. Vatandaşların depremden kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 11.31'de merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesinde 6.90 kilometre derinlikte 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerden de hissedildi. Erzurum’da kahvehanede oturan 60 kişilik grup, 4,7 büyüklüğündeki depreme kahvehanede yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başlayan sarsıntı ile birlikte hızla sandalyelerinden kalkan vatandaşların hemen dış kapılara yönelmesi yer aldı.

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