Alişan'dan Fenerbahçe maçı sonrası kardeşi Selçuk Tektaş için duygusal paylaşım

Ünlü şarkıcı Alişan'dan Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili duygusal bir paylaşım...

Fenerbahçeli olmasıyla tanınan Alişan, geçtiğimiz yıllarda kardeşiyle tribünde birlikte maç izlerken çektiği bir videoyu paylaştı. Pazar akşamı Süper Lig’te oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde kazanan taraf 2-1’lik skorla sarı lacivertli takım oldu. Fenerbahçeli olan şarkıcı Alişan’dan ise maç sonrasında duygusal bir paylaşım geldi.



Geçtiğimiz Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, tribünde beraber maç izledikleri bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.











Alişan paylaşımında "Göremedin sen ama eminim bugün çok mutlusundur" mesajını yazdı.