'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına zam istedi!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk canlı yayınında enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyerek maaşların eridiğini dile getirdi. Alçı ardından da kendi maaşlarına gülerek canlı yayında yüzde 40 zam istedi.

Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki HT Masa'da dikkat çeken bir ekonomi programı gerçekleştirdi. Programda uygulanan ekonomi politikaları eleştirirken Nagehan Alçı’nın ifadeleri gündem oldu.

Daha öncekilerin aksine son dönemde iktidara yönelik sert eleştiriler getiren Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirdi. Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.