Fenerbahçe soyunma odası derbi sevinciyle yıkıldı
Fenerbahçe'nin 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından soyunma odasında da büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-lacivertliler o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenerek 3 puandan fazlasını aldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcular da büyük bir sevinç yaşadı.
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından soyunma odasında yaşanan sevinç de gözler önüne serildi.
"Yendik, eğleniyoruz" başlığıyla paylaşılan video sosyal medyaya damgasını vurdu.