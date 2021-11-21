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FENERBAHÇE

Fenerbahçe soyunma odası derbi sevinciyle yıkıldı

Fenerbahçe'nin 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından soyunma odasında da büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-lacivertliler o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenerek 3 puandan fazlasını aldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcular da büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından soyunma odasında yaşanan sevinç de gözler önüne serildi.

"Yendik, eğleniyoruz" başlığıyla paylaşılan video sosyal medyaya damgasını vurdu.

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