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CHP

CHP'li Engin Altay'ın HDP sözleri tartışma yarattı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP'yi terör örgütü olarak görmediğini söyleyerek PKK ile ilişkileri varsa bunun minimize edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV 100'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde bulunmalarını eleştiren Altay, bu konularda açık ve cesur olduklarını ifade etti.

HDP'nin 6 milyon oy almış ve en az AK Parti ve MHP, CHP kadar legal bir siyasi parti olduğunu söyleyen Altay, HDP için "Siyasi bir partidir ve meşrudur" ifadesini kullandı. HDP'yi terör örgütü olarak görmedikleri sözlerini tekrarlayan Altay, PKK ile ilişkisi varsa da bunun minimize edilmesi gerektiğini kaydetti.

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