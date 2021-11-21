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Antalya'da makas atınca olanlar oldu! Ortalık savaş alanına döndü

ANTALYA’da makas attığı iddia edilen sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hareket halinde olan ve makas attığı iddia edilen sürücü diğer araçlara çarptı. Araçlardan birisi kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan lastik dükkanına girdi. 4 aracın hasar gördüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kazayı anlatan bir vatandaş, “Ben bekliyordum. Bir aracın diğer aracı makaslamaya çalışması ile kaza meydana geldi. Araç duramayarak buraya çaptı. Çok hızlı gidiyordu. Biz de buradaydık. 15 saniye önce içeri geçtik” dedi. Kaza anı ise lastik dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan bir aracın kaldırıma çıkarak iş yerinin önündeki lastiklere vurduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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