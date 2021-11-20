İstanbul'un sembol köpeği 'Boji' aklandı! 'Tramvaya kaka yaptı' yalanı kamerada!

İSTANBUL'da toplu taşıma araçlarını kullanan ve adeta sembol haline gelen Boji'nin tramvaya pislediği iddia edilmişti. Ancak ortaya çıkan bir görüntü tramvaya kaka yapanın Boji değil, bir insan kılıklı olduğunu ortaya çıkardı.

Son zamanlarda toplu taşımayla İstanbul'un dört bir yanını dolaşan, kendi kartı bile olan sevimli köpek Boji hakkında sosyal medyada bir iddia ortaya atılmıştı. Kimi kullanıcılar Boji'nin bir tramvaya kaka yaptığını iddia ederek koltuğun görüntüsünü paylaşmıştı.

Bu iddialar üzerine önce Boji'nin gün boyu barınakta olduğunu gösteren görüntüler yayınlandı. Boji için açılan twitter hesabından da "Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul'u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın, kötüsün" diye bir yanıtla iddialar yalanlandı.

Daha sonra İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, tramvaya kaka olayının video görüntüsünü paylaştı. Ongun, "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" diyerek Boji'ye kurulan 'kaka' tuzağının görüntülerini yayınladı.