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Fenomenler Arap turist olup taksiye bindi! 10 TL'lik mesafeye 20 dolar alan taksicinin pişkin yanıtı şok etti

Youtube'de TheBoss kanalının fenomenleri turist kılığında bindikleri takside dolandırılmaları sosyal medyada olay oldu.

Youtube'de TheBoss kanalında çektikleri sosyal deney ve şaka videolarıyla tanınan Mert Karakaş ve Burak Tutal, İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri 2 taksi tarafından dolandırıldı. Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden taksici, 20 dolar istedi. Taksice pos cihazı olmasına rağmen taksici kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyip, nakit para istedi. Taksicinin " 20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" sözleri ise pes dedirtti.

Bağdat Caddesi'nden Bostancı'ya gitmek için başka bir taksiye binen fenomenler, taksiciden taksimetreyi açmasını istedi. Taksimetreleri açmayan taksici "sabit fiyat 100 TL" deyip fenomenlerin isteğini reddetti. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen fenomenleri taksici reddedip nakit para istedi. Fenomen 200 TL nakit para verince taksici 'okey' deyip para üstünü vermeden gitti.

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