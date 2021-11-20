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MEDYA

Ersan Şen ile Mücahit Birinci canlı yayında 'alışacaksınız' kavgasına girdi! Birinci'den açıklama geldi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının tartışıldığı Habertürk canlı yayınında Pro. Dr. Ersan Şen ile AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci arasında 'alışacaksınız' tartışması çıktı. Naci Ağbal'ın görevden alınmasını eleştiren Ersan Şen'e Mücahit Birinci, 'alışacaksınız' karşılığını verdi. Gerilim birden arterken, yayın sonrası Mücahit Birinci yeni açıklama yaptı.

Türkiye’de Merkez Bankasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda olduğu iddia edilen faiz indirimleri tartışılmaya devam ediyor.

Habertürk TV’de hukukçu Ersan Şen, Naci Ağbal’ın gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmasının yanlış ve açıklanamadığını belirtti. 

Programın diğer konuğu AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise “Alışacaksınız, alışacaksınız. Başkanlık sistemine alışacaksınız” ifadelerini kullandı. 

Bunun üzerine Ersan Şen, “Hayır, hiçbir şeye alışmayacağız. Türk milleti pahalı hayata alışmayacak” ifadelerini kullandı. 

Mücahit Birinci Twitter hesabından açıklama yaptı

Habertürk ekranındaki tartışmanın sosyal medyada tartışılması üzerine Mücahit birinci sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Başkanlık sistemine alışacaksınız" cümlemi alıp, minvalinden saptıran karanlık odalara, ekşimiş sözlüklere ve diğer botlara karşı hukuki yolları kullanacağımı ifade ediyorum. Bunların, ifadelerimizi, ahlaksızca saptırmaktan başka çareleri yok. Akrepe, neden akrepsin denmez.

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