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Başörtüsü, CHP zihniyeti için bir “çul” ve “bez parçasıdır

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya CHP lideriyle ilgili bir video paylaştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda daha önce başörtüsü ile ilgili sarf ettiği sözler yer aldı.

Kılıçdaroğlu katıldığı son canlı yayında iktidara gelmeleri halinde başörtülü kadın bakan olabileceğini ifade etmiş ve bu konuda söz vermişti. Kaya'nın paylaştığı söz konusu videoda ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda tam tersi ifadeler kullandığı görülüyor.

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