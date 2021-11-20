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MEDYA

Yalancı 10. bölüm fragmanı (Final)

Yalancı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalancı'nın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Yalancı 23 Kasım 2021 Salı akşamı Show TV'de...

Deniz; zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Mehmet Emir'in oğlu, Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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