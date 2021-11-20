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MEDYA

Aziz 4. bölüm fragmanı

Aziz dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Aziz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Aziz 26 Kasım 2021 Cuma akşamı Show TV'de...

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar, refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'nin oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir Doğduğu toprakları, biricik aşkını, sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz, sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. 

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

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