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Trabzon'da alkollü ehliyetsiz sürücü polise çarptı Polis şehit oldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsü trafik polisine çarparak kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayda trafik polisi memuru ağır yaralanırken, bir süre sonra aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  

Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütlü mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bu gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamadı şehit oldu.

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