Cem Küçük: İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak

Cem Küçük, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar kurunun fırlamasıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Küçük, "İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak" deyip EMrkez Bankası'ndan aldığı bilgileri paylaştı.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de ekonomi ve dolardaki artışa yönelik yaptığı yorumuyla sosyal medyanın TT listesinin zirvesine çıktı. Cem Küçük, "Doların artmasıyla birlikte ilaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak" dedi.

Biz buna dayanabilecek miyiz! Gariban ne yapacak?

Küçük ardından da Merkez Bankası'ndaki arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeden anekdotlar aktarıp, “Faizi düşüreceğiz ama sonra döviz kendini bulur diyorlar. Ama buna dayanabilecek miyiz. Gariban ne yapacak o önemli” dedi.

Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı

Asgari ücretin en az 4 bin 4 bin 500 lira olması gerektiğini söyleyen Küçük, “O olursa bir şeylerde rahatlama olur” ifadelerini kullandı.