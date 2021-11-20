ATV ekranlarında yeni Kurtlar Vadisi fırtınası: 'Yalnız Kurt' geliyor! İşte ilk tanıtım

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tanıtımında Türkiye yakın tarihinin en önemli siyasi olaylarına değinilmesi dikkat çekti.

ATV "Kurtlar Vadisi" hayranlarını sevindirecek. Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın yaptığı Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı, dün de ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'nin benzer bir versiyonunu başka bir adla ekranlara getirmeye hazırlanıyor.

Darbe, politik cinayetler ve terör olaylarını konu alacak

Türkiye siyasi tarihine ve yakın tarihteki politik dönüm noktalarına ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" darbe, politik cinayetler ve terör olaylarını işleyecek.

''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!''

Sosyal medyada büyük ses getiren tanıtıma, ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve iddialı yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin hayranları uzun süredir dizinin yeniden çekilmesini bekliyordu.





Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında

Tanıtımda Türk siyasi tarihinin yakın geçmişte en çarpıcı olaylarına değinildiği görülürken, medya kulislerinde, ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alacağı konuşuluyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.