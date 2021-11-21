BIST 1.737
DOLAR 11,25
EURO 12,71
ALTIN 668,25
YEREL

Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı

Ataşehir’de düğün sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma yumruklu kavgaya döndü. Polis ekiplerinin havaya ateş açarak ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşam saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, düğün için bir araya gelen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede esnasında aile bireyleri araya girmek istese de sonuç alamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki grubu ayırmakta güçlük çeken ekipler, havaya ateş açarak iki grubu ayırdı. Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trabzon'da alkollü ehliyetsiz sürücü polise çarptı Polis şehit oldu
Trabzon'da alkollü ehliyetsiz sürücü polise çarptı Polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Gümüşhane ziyaretinde partililere telefondan hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Gümüşhane ziyaretinde partililere telefondan hitap etti
Üzerine rakip tanıyor! Görme engelli usta arızayı sesinden anlıyor!
Üzerine rakip tanıyor! Görme engelli usta arızayı sesinden anlıyor!
İstanbul'un sembol köpeği 'Boji' aklandı! 'Tramvaya kaka yaptı' yalanı kamerada!
İstanbul'un sembol köpeği 'Boji' aklandı! 'Tramvaya kaka yaptı' yalanı kamerada!
Cem Küçük: İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak
Cem Küçük: İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak
Ersan Şen ile Mücahit Birinci canlı yayında 'alışacaksınız' kavgasına girdi! Birinci'den açıklama geldi
Ersan Şen ile Mücahit Birinci canlı yayında 'alışacaksınız' kavgasına girdi! Birinci'den açıklama geldi
 Aksaray'da alkollü araç kullanırken yakalanan adam suçu müşteriye attı
 Aksaray'da alkollü araç kullanırken yakalanan adam suçu müşteriye attı
İstanbul Pendik'te acil serviste doktora saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'sonuç alamadık' dedi
İstanbul Pendik'te acil serviste doktora saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'sonuç alamadık' dedi
Aziz 4. bölüm fragmanı
Aziz 4. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 605. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 605. bölüm fragmanı