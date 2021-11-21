Kaybolduğu ileri sürülen Çinli tenisçinin görüntüleri yayınlandı

Çin devlet televizyonu ve gazetesi, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin görüntülerini yayımladı.

Çin devlet kanalı CGTN'nin uluslararası haberler editörlüğünde çalışan Shen Shiwei'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Peng, bir lokantada arkadaşlarıyla beraber sohbet ederken görülüyor.

Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası haber alınamayan Peng için sosyal medyada "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle kampanya başlatılmıştı.