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Hatay'da kızlar tekme tokat birbirine girdi! Kavga sebebi bakın ne

HATAY’ın İskenderun ilçesinde genç kızların kavgasında tekme tokatlar havada uçuştu.

Alınan bilgiye göre, Denizciler Mahallesi’ndeki bir parkta 8 kişilik grupta bulunan kızlar arasında mesaj atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruptaki kızlardan biri, diğer kızlar tarafından tekme tokat dövüldü. Tekme tokat kavga eden kızları grupta bulunan kızlar ayırmaya çalıştı. Kızların kavgası cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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