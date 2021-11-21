Z kuşağına demediğini bırakmadı! Okan Bayülgen'den zehir zemberek sözler

Okan Bayülgen, sunucusu olduğu televizyon programında Z kuşağıyla ilgili söyledikleri sosyal medyada olay oldu.

Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programına, sunucu Okan Bayülgen'in sözleri damga vurdu. Ünlü televizyoncu, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk ettiği programında Z kuşağıyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Erdoğan “Z kuşağına ‘hapı yutmuş kuşak’ diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa’da da 2. Dünya Savaş’ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacak” diye konuştu.



Okan Bayülgen de Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtarmak istiyorum” diye konuştu. 1997 ve 2012 seneleri arasında doğan insanları kapsayan jenerasyona Z kuşağı deniyor. 2013 yılından itibaren doğanlar ise Alfa kuşağı olarak adlandırılıyor.



"Hepsi çöp, hepsi zavallı"

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya fenomenlerini hedef alan Bayülgen, "Hepsi çöp, hepsi zavallı" yorumunda bulundu. Bayülgen, fenomenlerin sadece bazı aplikasyonlar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu ifade ederek son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise utanç duyduğunu söylemişti.



"Buna tenezzül ederler anlamıyorum"

Okan Bayülgen, konuyla ilgili açıklamalarında “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.” demişti.