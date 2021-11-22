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MEDYA

Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 27 Kasım 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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