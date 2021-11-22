Müslüme'nin belden aşağısı çıplaktı! Müslüme'yi bulan Ayşe Bacak Müge Anlı'ya konuştu

MERSİN Gülnar'da 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın cesedi 10 gün sonra bulunmuştu. Müslüme Yağal'ı bulan çoban kadın Ayşe Bacak ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuştu. Ayşe Bacak, küçük kızın belden aşağısının çıplak olduğunu söyledi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi 10 gün sonra ailesinin Yörük çadırından 7 kilometre uzakta bir dağ başında bulunmuştu. Müslüme Yağal'ın cesedi otopsinin ardından toprağa verilirken tüm ailesi gözaltına alındı ve sorguları devam ediyor. Küçük kızın cesedini bulan bir Yörük kadınıydı. Çobanlık yapan Yörük kadını Ayşe Bacak, Müslüme'yi nerede nasıl bulduğunu anlattı. Küçük kızın bulunduğu yer çok sarp bir noktada. Müge Anlı'nın muhabirini olay yerine götüren kadın, cesedin bulunduğunu noktayı gösterdi.

Ayşe Bacak, Müslüme'yi bulduğunda belden aşağısının çıplak olduğunu belirterek olay yerinde şunları anlattı:

-Davar otlatırken buraya geldim. Köpekler havlayınca çocuğun cansız bedenini gördüm. Çocuk sırt üstü yatıyordu. Çocuğun belden aşağısı açıktı. Hiç bir şey yoktu. Bir yanda şalvarı vardı bir yanda ayakkabıları vardı. Öyle yığılıp kalmış gibiydi. Önünde de ayakkabıları vardı. Montunu taşın başında gördüm. Ben hiç dokunmadım, korktum ve biraz aşağı taşın başına gidip eşimi aradım. O da muhtarı aradı. Muhtar ve jandarma gelip cesedi aldılar.