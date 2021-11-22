ATV Müge Anlı canlıda Müslüme'nin cesedini bulan kadın konuştu : Belden aşağısı çıplaktı!

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan babası Mehmet, annesi Selvi, dedesi, ağabeyleri ve bazı akrabalarının jandarmadaki sorgusu sürüyor. Aile fertleri şüpheli bulunurken, Müslüme Yağal'ın cesedini bulan Yörük çobanı kadın ilk kez konuştu. ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe Bacak isimli kadın, Müslüme'yi nerede ve nasıl bulduğunu anlattı.