ATV Müge Anlı canlıda Müslüme'nin cesedini bulan kadın konuştu : Belden aşağısı çıplaktı!
MERSİN Gülnar'da ölü bulunan Yörük kızı Müslüme Yağan'ın cesedini bulan Ayşe Bacak konuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e açıklama yapan Ayşe Bacak, küçük kızı bulduğunda cesedinin belden aşağısının çıplak olduğunu söyledi.
MERSİN'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan babası Mehmet, annesi Selvi, dedesi, ağabeyleri ve bazı akrabalarının jandarmadaki sorgusu sürüyor. Aile fertleri şüpheli bulunurken, Müslüme Yağal'ın cesedini bulan Yörük çobanı kadın ilk kez konuştu. ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe Bacak isimli kadın, Müslüme'yi nerede ve nasıl bulduğunu anlattı.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, 10 Kasım'da saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müslüme 10 gün boyunca dağda taşta arandı.
Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, bir dağ başında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman’da toprağa verildi.
Küçük kızın cesedini bulan bir Yörük kadınıydı. Çobanlık yapan Yörük kadını Ayşe Bacak, Müslüme'yi nerede nasıl bulduğunu anlattı. Küçük kızın bulunduğu yer çok sarp bir noktada. Müge Anlı'nın muhabirini olay yerine götüren kadın, cesedin bulunduğunu noktayı gösterdi. ATV muhabirinin cesedin bulunduğu yere tırmanmakta büyük zorluk çekmesi, küçük kızın oraya nasıl geldiğinin izaha muhtaç olduğunu gösterdi.