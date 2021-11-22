Metin Külünk "5 saatte Atina'dayız" dedi! Ahmet Hakan 'Şam'ı hatırlatıp 'sus' dedi

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız" diye 'atar'yaptı. Ahmet Hakan, politika renasında yıllardır dinmeyen AK Partili isimlerin dillendirdiği "Şam'dayız" polemiğini hatırlattı...

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Metin Külünk'ün "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" sözlerini eleştirdi. İşte Hamet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Beş saatte Selanik!

AK Partili Metin Külünk, Yunanistan’a atar yapmış.

“Kafamızı bozmasınlar, beş saatte Selanik’te oluruz, beş saatte Atina’da oluruz” türünde sözler söylemiş.

Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart.

Çünkü...

Alınacak şehir ismi ve şehrin alınma süresi verilince, insanın aklına ister istemez Şam ve Şam’ın alınma süresiyle ilgili tatsız hatıralar geliyor.